Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Криегера

сегодня в 19:39

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера, который был приговорен к смертной казни.

Ранее мужчину признали виновным по шести статьям УК Белоруссии. Криегер был приговорен Минским областным судом к высшей мере наказания.

Криегер обратился к Лукашенко с прошением о помиловании. Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании.

Криегера обвиняли участии в экстремистском формировании, наемничестве, агентурной деятельности и терроризме. Ранее сообщалось, что он сотрудник Немецкого Красного Креста.

Иностранец проходил по делу о взрыве на железнодорожной станции «Озерище» недалеко от Минска в октябре 2023 года.