В Госдуме порекомендовали Макрону благородно вонять
Французского президента Эммануэля Макрона больше не считают лидером страны. Ему остается только перейти в стадию французского сыра — благородно вонять, рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов. Об этом сообщает Life.ru.
Так парламентарий прокомментировал еще один случай воровства во Франции. Макрон дискредитировал себя. Также он перестал быть истинным французом. Действия главы государства его не спасут.
«Самое лучшее, что он сможет сделать, — это перейти в стадию французского сыра — благородно вонять», — пошутил Милонов.
Депутат добавил, что Макрон не француз во всем. Он не президент своей страны. Также ему нет места в местной политике.
Милонов заявил, что Макрон должен освободить собственное место. Ему нужно предоставить дорогу нормальным патриотичным семьям Франции.
Парламентарий подчеркнул, что в РФ не могут украсть вещь из дворца или памятного объекта. У граждан России присутствует сакральное отношение к госсимволам.
Ранее в Париже задержали сотрудника Елисейского дворца, который отвечал за столовое серебро. Он, предположительно, украл столовые приборы и фарфор у главы Франции.
