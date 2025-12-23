В Госдуме порекомендовали Макрону благородно вонять

Французского президента Эммануэля Макрона больше не считают лидером страны. Ему остается только перейти в стадию французского сыра — благородно вонять, рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов. Об этом сообщает Life.ru .

Так парламентарий прокомментировал еще один случай воровства во Франции. Макрон дискредитировал себя. Также он перестал быть истинным французом. Действия главы государства его не спасут.

«Самое лучшее, что он сможет сделать, — это перейти в стадию французского сыра — благородно вонять», — пошутил Милонов.

Депутат добавил, что Макрон не француз во всем. Он не президент своей страны. Также ему нет места в местной политике.

Милонов заявил, что Макрон должен освободить собственное место. Ему нужно предоставить дорогу нормальным патриотичным семьям Франции.

Парламентарий подчеркнул, что в РФ не могут украсть вещь из дворца или памятного объекта. У граждан России присутствует сакральное отношение к госсимволам.

Ранее в Париже задержали сотрудника Елисейского дворца, который отвечал за столовое серебро. Он, предположительно, украл столовые приборы и фарфор у главы Франции.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.