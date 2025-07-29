В Госдуме ответили на идею продать США часть России для слежки за китайцами

Россия не продает собственные земли другим странам, о чем говорится в том числе в Конституции, заявил первый зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Таким образом законодатель ответил на слова полковника ВС США Джеффри Фрица, утверждавшего, что американские власти якобы рассматривают идею покупки Командорских островов (архипелаг в Камчатском крае) для слежки за китайскими подлодками и усиления позиций в Арктике, сообщает Lenta.ru .

Чепа допустил, что звучащие в США заявления о присоединении Гренландии и рассматриваемой покупке Командорских островов являются не более чем попыткой пиара. Комментируя это утверждение, парламентарий также вспомнил слова императора Российской империи Николая I.

«В Конституции прописано это, и мы не торгуем российскими территориями. Там, где однажды был поднят российский флаг, он должен быть там вечно — это примерные слова Николая I», — прокомментировал Чепа.

Ранее служащий в командовании обеспечения безопасности сухопутных войск США в Эстонии полковник Джеффри Фриц в статье для Breaking Defense утверждал, что в США обсуждают идею «мирной и прагматичной» покупки российских Командорских островов. Это архипелаг из четырех островов в юго-западной части Берингова моря, который административно входит в состав Алеутского района Камчатского края. По словам Фрица, в США якобы думают над их покупкой за 15 млрд долларов.

Предполагалось, что благодаря островам Командор американцы смогут укрепить свои позиции в Арктике и усилить наблюдение за активностью подводных лодок Китая.