Политический кризис на Украине достиг новой стадии — под ударом оказалось Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), последний институт, сохранявший относительную независимость от администрации президента, заявил ТАСС депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По словам парламентария, массовые обыски детективов НАБУ силами СБУ и Генпрокуратуры без санкции суда свидетельствуют о «панических настроениях в окружении Зеленского».

«Киевский режим, стремясь сохранить баланс, в свойственной ему манере пытается через колено ломать и подгребать под себя оставшиеся независимые структуры, над которыми они не успели установить полный контроль», - отметил политик.

По данным издания «Страна», конфликт между НАБУ и Офисом президента тлел давно: часть детективов продолжала расследования, не согласованные с администрацией Зеленского, что особенно обострилось на фоне сокращения иностранного финансирования.

Эксперты отмечают, что разгром НАБУ стал логичным продолжением политики тотальной концентрации власти — ранее под контроль Зеленского перешли ключевые СМИ, суды и даже часть религиозных структур.