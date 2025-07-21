Посол ЕС и «Большая семерка» выразили обеспокоенность обысками в НАБУ

Посол ЕС на Украине Катерина Матернова предупредила, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и задержания его сотрудников ставят под угрозу жизненно важную для страны поддержку, сообщают «Ведомости» .

«Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ», — подчеркнула она, комментируя совместное заявление послов G7, выразивших серьезную обеспокоенность происходящим.

По данным украинских СМИ, детективов подозревают в государственной измене, коррупции и связях с Россией. Особое внимание следствия привлек факт наличия российского паспорта у отца одного из высокопоставленных сотрудников бюро, а также подозрения в ведении совместного бизнеса с РФ.

Обыски проводились без соответствующего судебного решения.