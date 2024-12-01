В Госдепе испугались фразы о Евросоюзе и Кремле
Госдеп США удалил пост со словами о противостоянии Кремлю
Госдеп США удалил пост пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера со словами о противостоянии Евросоюза и Кремля, пишет Лента.ru.
Американский чиновник прокомментировал в соцсети X решение Вашингтона приостановить стратегическое партнерство с Грузией. Он использовал фразу, что ЕС является «оплотом против Кремля».
Через некоторое время пост снесли и опубликовали новое заявление без упоминания Кремля.
Ранее в Белом доме сообщили, что приостанавливают стратегическое партнерство с Тбилиси из-за решения грузинских властей заморозить начало переговоров о вступлении в Евросоюз.