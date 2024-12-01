В Госдепе испугались фразы о Евросоюзе и Кремле

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Госдеп США удалил пост со словами о противостоянии Кремлю

Госдеп США удалил пост пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера со словами о противостоянии Евросоюза и Кремля, пишет Лента.ru .

Американский чиновник прокомментировал в соцсети X решение Вашингтона приостановить стратегическое партнерство с Грузией. Он использовал фразу, что ЕС является «оплотом против Кремля».

Через некоторое время пост снесли и опубликовали новое заявление без упоминания Кремля.

Ранее в Белом доме сообщили, что приостанавливают стратегическое партнерство с Тбилиси из-за решения грузинских властей заморозить начало переговоров о вступлении в Евросоюз.