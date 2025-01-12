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В Германии заявили, что Трамп может спровоцировать распад НАТО

Эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен заявил, что НАТО грозит распад в случае нападения США на Гренландию с целью захвата острова, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Tagesspiegel.

«НАТО действительно пришел бы конец», — отметил он.

По его словам, силовой метод возможного включения Гренландии в состав Соединенных Штатов «нанесет удар по духу альянса».

Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.