В Германии обвинили Россию во вмешательстве в выборы в стране

Немецкие спецслужбы заявили, что Россия может вмешаться в выборы в Бундестаг 23 февраля. По их данным, страна каждый год тратит до 2 млрд евро на проведение дезинформации, сообщает «Bild на русском» *.

В Германии считают, что Россия якобы использует эти средства для подделки новостных сайтов, создания фейковых аккаунтов для дезинформации. Согласно данным Федерального ведомства по безопасности в области информационной техники (BSI), уже зафиксированы попытки взлома серверов и сайтов с информацией об избирателях.

На ближайшем заседании комитета по внутренним делам будут обсуждаться меры противодействия вмешательству. При этом немецкие спецслужбы сталкиваются с ограничениями — у них нет разрешения на блокировку фейковых аккаунтов.

Ранее глава МИД Германии Аналена Бербок в рамках подготовки к встрече стран Евросоюза в Брюсселе призвала ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам на территории Европы.

* СМИ признано иноагентом в России.