В ГД предупредили Запад о последствиях боевых вылетов F-16 за пределами Украины

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если Украина будет использовать для боевых вылетов истребители F-16, хранящиеся за пределами страны, то при определенном сценарии она сделает их и иностранные аэродромы законной целью России, пишет РИА Новости .

Картаполов пояснил, что у России не будет претензий к другим странам, где хранятся истребители ВСУ, если до выполнения боевых задач они будут перевезены на Украину и совершат взлет именно с местных аэродромов. Если же истребитель поднимется в воздух на чужой территории, затем со стороны Украины атакует Россию, а потом вернется на иностранный пункт вылета для дальнейшего хранения, то Минобороны расценит это как прямое нарушение.

«Если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут (законной целью для ВС РФ — ред.), а вот если они будут принимать участие в боевых вылетах, то безусловно будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями», — заявил Картаполов.

При этом Картаполов отметил, что сбивать опасные для России объекты ВС РФ могут где угодно с целью защиты своей территории.

Ранее на Украине заявили, что часть переданных для ВСУ истребителей F-16 оставят на хранении вне страны, чтобы не делать их целью России. К выполнению боевых задач их привлекут в случае необходимости.