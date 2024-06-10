Голубцов: Киев намерен хранить часть переданных для ВСУ F-16 не в своей стране

Начальник авиации Командования Воздушных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что часть переданных для ВСУ самолетов F-16 будут храниться на иностранных складах, но взлетать с чужих аэродромов они не будут, сообщает Telegram-канал «Политика Страны» .

Голубцов заявил, что часть самолетов F-16 оставят на иностранных складах в качестве резерва и привлекут их к в военным задачам только в случае необходимости.

«Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов во время проведения регламентных работ», — заявил Голубцов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача истребителей F-16 от Запада к Украине будет расценена Москвой, как преднамеренный «сигнал» НАТО в ядерной сфере.