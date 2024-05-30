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Лавров: РФ расценит поставку F-16 Киеву как «сигнал» НАТО в ядерной сфере

Российская сторона расценит поставку Украине Западом истребителей F-16 в качестве преднамеренного «сигнального» действия НАТО в ядерной сфере, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости .

Он пояснил, что указанные самолеты долгое время были главным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий Североатлантического альянса.

«Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», — указал министр.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты стали соучастниками преступлений киевского режима. Главная цель Вашингтона, по его словам, — нанести России «стратегическое поражение».