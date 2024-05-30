Лавров: США стали соучастниками украинских преступлений

Министр прокомментировал участившиеся удары ВСУ по российским городам и напомнил, что Москва находится в списке непосредственных угроз в стратегии нацбезопасности США.

«США и НАТО прямо говорят о том, что их цель — нанести нашей стране „стратегическое поражение“. В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима», — указал Лавров.

Ранее министр допустил, что мирная конференция с участием России и Украины могла бы состояться при продолжении усилий Китая по созданию соответствующих условий.