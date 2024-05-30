Лавров: мирная конференция РФ и Украины могла бы пройти при усилиях Китая

Возможная международная конференция по мирному урегулированию на Украине с участием Москвы и Киева может стать реальность при продолжении усилий Пекина по созданию соответствующих условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости .

«Разделяем позицию о том, что, прежде всего, необходимо устранить его (кризиса — ред) первопричины, обеспечить законные интересы всех сторон с последующим выходом на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности. Подчеркну еще раз: это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей», — пояснил Лавров.

Также он добавил, что Россию высоко оценивает позицию официального Пекина по украинскому кризису. Китай «понимает природу его возникновения и суть происходящего». Также власти КНР в феврале 2023 года предложили план урегулирования.

Также председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом месяце призвал к снижению градуса напряженности в угоду миру и стабильности. Он предостерег от «подливания масла в огонь», добавил Лавров.

«Хочется надеяться, что на Западе и в Киеве сделают правильные выводы», — резюмировал министр.