Генерал-майор ФСБ и руководитель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не имеет будущего из-за вырождения европейских элит. Такое мнение он высказал на фоне обсуждения возможного выхода США из организации, сообщает Общественная Служба Новостей .

Администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность пересмотреть формат участия страны в ОБСЕ, объединяющей 57 государств. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич отметил, что возможный выход США поставит под вопрос дальнейшее существование организации.

Михайлов прокомментировал ситуацию. Он заявил, что не видит будущего у ОБСЕ на фоне кризиса европейских элит.

«Я думаю, что будущего у ОБСЕ нет. Мы видим вырождение элит Евросоюза и ОБСЕ. Те, кто пришел сегодня к руководству Евросоюза, являются пустыми и бесполезными людьми. Более того, в их действиях заложен высокий уровень разрушения», — пояснил Михайлов.

По его словам, нынешние европейские лидеры не способствуют объединению, а, напротив, разобщают Евросоюз. Михайлов отметил, что администрация Трампа действует прагматично, оценивая соотношение цены и качества, и не видит смысла продолжать сотрудничество с нынешними руководителями ЕС.

Генерал-майор подчеркнул, что, по его мнению, в Евросоюзе нет ни одной влиятельной фигуры, способной вести диалог с США на равных.

