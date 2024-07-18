В Финляндии рассказали об ожидающих убежища россиянах
Более тысячи россиян ждут убежища в Финляндии
Более тысячи россиян ждут решения о предоставлении им убежища в Финляндии, пишет РБК со ссылкой на Yle.
Ожидание связано в новыми правилами Европейского союза по вопросам убежища, указано в публикации.
Каждое государство Евросоюза должно принять свои критерии по отбору просителей убежища с весны 2024 года.
По данным иммиграционной службы Финляндии, финские власти зарегистрировали более 1,1 тыс. прошений от россиян.
С октября 2022 года по конец мая 2024 года 232 заявления были удовлетворены.
Ранее в Хельсинки был принят закон об ограничении приема беженцев на границе с Россией.