В Финляндии рассказали об ожидающих убежища россиянах

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Более тысячи россиян ждут убежища в Финляндии

Более тысячи россиян ждут решения о предоставлении им убежища в Финляндии, пишет РБК со ссылкой на Yle.

Ожидание связано в новыми правилами Европейского союза по вопросам убежища, указано в публикации.

Каждое государство Евросоюза должно принять свои критерии по отбору просителей убежища с весны 2024 года.

По данным иммиграционной службы Финляндии, финские власти зарегистрировали более 1,1 тыс. прошений от россиян.

С октября 2022 года по конец мая 2024 года 232 заявления были удовлетворены.

Ранее в Хельсинки был принят закон об ограничении приема беженцев на границе с Россией.