В Финляндии подписали закон об ограничении приема беженцев на границе с РФ

Ранее финский парламент во втором чтении одобрил закон «о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией». Его утвердил во вторник и президент.

По мнению финских властей, беженцы могут стать инструментом влияния других государств. Именно поэтому и был принят соответствующий закон.

Согласно нему, беженцев не только будут ограничивать в приеме, но и выдворять. Действие документа не будет распространяться на людей, находящихся в уязвимом положении.

При этом власти Финляндии уверены, что новый закон поможет в дальнейшем открыть границу с РФ, которая закрыта сейчас по решению Хельсинки. По их словам, это произойдет тогда, когда в стране изменится ситуация с безопасностью. Однако закон не предполагает, что граница и в самом деле будет открыта вновь.

Закон о миграции вступит в силу 22 июля и будет действовать в течение года.