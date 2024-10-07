В Финляндии назвали преступниками правительство страны

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Профессор из университета Хельсинки Туомас Малинен призвал арестовать правительство Финляндии за госизмену, сообщает РИА Новости .

Ученый считает, что власти Финляндии толкают страну на вооруженный конфликт с Россией. Это не нужно народу страны, кроме «политиков, которые становятся преступниками».

«Они предатели этой великой страны и всего мира», — написал профессор в соцсети.

Он добавил, что необходимо арестовать за госизмену все высшее руководство Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии и Финляндии планируют полностью закрыть выход российских кораблей в Балтийское море.