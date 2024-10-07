В Финляндии назвали преступниками правительство страны
Профессор из Хельсинки призвал арестовать правительство Финляндии
Профессор из университета Хельсинки Туомас Малинен призвал арестовать правительство Финляндии за госизмену, сообщает РИА Новости.
Ученый считает, что власти Финляндии толкают страну на вооруженный конфликт с Россией. Это не нужно народу страны, кроме «политиков, которые становятся преступниками».
«Они предатели этой великой страны и всего мира», — написал профессор в соцсети.
Он добавил, что необходимо арестовать за госизмену все высшее руководство Финляндии.
Ранее сообщалось, что власти Эстонии и Финляндии планируют полностью закрыть выход российских кораблей в Балтийское море.