Администрация Шатуры оперативно отреагировала на сообщение о загрязнении рект Поля

В администрацию муниципального округа Шатура поступило сообщение о загрязнении воды в реке Поля. Жители пожаловались на маслянистую пленку на поверхности воды и мертвую рыбу. Сообщение было опубликовано в социальных сетях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На место незамедлительно выехала комиссия. Пробы воды были взяты в трех местах: в селе Кривандино, деревнях Никитинской и Воронинской.

«Прошли по трем точкам в селе Кривандино, ничего обнаружено не было. У моста в деревне Никитинской обнаружили мертвую рыбу породы щука. Я позвонил в рыбинспекцию, сообщил о происшествии. Сейчас взял анализ воды, сделаем, посмотрим, что в воде», — рассказал начальник отдела экологии администрации муниципального окрга Шатура Вячеслав Рябчиков.

По результатам анализа будет принято решение о дальнейших действиях.

Как пояснил Вячеслав Рябчиков, на исследование потребуется порядка двух недель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.