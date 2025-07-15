В подмосковном СИЗО пресекли попытку передачи сим-карт и телефонов
Фото - © Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области
Сотрудники СИЗО-11 ГУФСИН России по Московской области в городе Ногинск пресекли попытку передачи запрещенных на территории следственного изолятора предметов. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
Во время проверки посылки, адресованной одному из заключенных, с помощью металлодетектора нашли и изъяли спрятанные в корпусе телевизора запрещенные предметы: 5 SIM-карт, 4 мобильных телефона, два USB-кабеля, наушники и игральные карты.
В ГУФСИН России по Московской области напомнили, что передача запрещенных предметов лицам, находящимся в СИЗО, противозаконна и может привести к ответственности, включая уголовную, в соответствии с законодательством РФ.
В подмосковном СИЗО пресекли попытку передачи сим-карт и телефонов
Сотрудники СИЗО-11 ГУФСИН России по Московской области в городе Ногинск пресекли попытку передачи запрещенных на территории следственного изолятора предметов. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
Во время проверки посылки, адресованной одному из заключенных, с помощью металлодетектора нашли и изъяли спрятанные в корпусе телевизора запрещенные предметы: 5 SIM-карт, 4 мобильных телефона, два USB-кабеля, наушники и игральные карты.
В ГУФСИН России по Московской области напомнили, что передача запрещенных предметов лицам, находящимся в СИЗО, противозаконна и может привести к ответственности, включая уголовную, в соответствии с законодательством РФ.