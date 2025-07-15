«Россия даже не заметила»: Медведев назвал ультиматум Трампа декоративным

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х написал, что последнее заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о вероятном введении 100% пошлин против товаров из РФ — «театральный ультиматум». Он вызвал разочарование в «воинственном» ЕС, сообщает РИА Новости .

Медведев сказал, что после объявления Трампом «декоративного ультиматума» России весь мир вздрогнул, поскольку ждет последствий. Но воинственные страны ЕС оказались разочарованы, ведь РФ его не заметила.

14 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ввести против РФ вторичные санкции, если не будет заключена сделка с Украиной в течение 50 суток. В ином случае ограничения задействуют как в адрес России, так и ее торговых партнеров.

Еще Трамп добавил, что США договорились с Евросоюзом о помощи Украине. Вашингтон будет поставлять Киеву вооружение за счет Брюсселя.