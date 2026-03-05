сегодня в 04:36

В Финляндии изучают возможность отмены ограничений на транзит ядерного оружия

Финские власти изучают возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии, сообщает RT со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

«Правительство обсуждает вопрос о снятии ограничений, связанных с ядерным оружием в Финляндии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из таких мер является снятие запрета на транзит ядерного оружия через сухопутное, морское и воздушное пространство страны.

При этом сообщается, что пока неясно, приведут ли эти обсуждения к существенным изменениям.

Ранее сообщалось, что самолеты НАТО постоянно летают в Финляндии вдоль границы с РФ. Североатлантический альянс продолжает заниматься разведывательной деятельностью.

