сегодня в 09:07

Кузнецов: самолеты НАТО постоянно замечают в Финляндии у границы с Россией

Самолеты НАТО постоянно летают в Финляндии вдоль границы с РФ. Североатлантический альянс продолжает заниматься разведывательной деятельностью, рассказал РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

В небе Финляндии практически постоянно летают американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Также летом 2025 года на авиационной базе «Пирккала» в первый раз в Северной Европе был поставлен натовский разведывательный БПЛА RQ-4D Phoenix, отметил посол.

27 января американский самолет-разведчик P-8A Poseidon заметили рядом с Мурманском. Он летал в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем.

