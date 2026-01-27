Самолет-разведчик ВМС США заметили недалеко от Мурманска
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел в понедельник недалеко от Мурманска, сообщает РИА Новости.
Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет P-8A Poseidon вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии в 14:50 мск, позже его заметили в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем неподалеку от порта Мурманска.
Ранее патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США заметили в небе над Черным морем недалеко от Сочи.
По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Болгарии, пролетел над Черным морем мимо Крыма.
