Самолет-разведчик ВМС США заметили недалеко от Мурманска

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел в понедельник недалеко от Мурманска, сообщает РИА Новости .

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет P-8A Poseidon вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии в 14:50 мск, позже его заметили в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем неподалеку от порта Мурманска.

Ранее патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США заметили в небе над Черным морем недалеко от Сочи.

По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Болгарии, пролетел над Черным морем мимо Крыма.

