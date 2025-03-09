Заявления о том, что миротворцев стран западной Европы нужно отправить на Украину, звучат абсурдно. Задача таких войск — действовать объективно и беспристрастно, но ЕС занял конкретную позицию в конфликте между Москвой и Киевом, рассказал РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

«Можете ли вы представить, что шведы, британцы, французы или поляки будут беспристрастными», — задал вопрос народный избранник.

Блага считает, что миротворцы обязаны работать объективно. Поэтому ими могли бы стать, например, военные из Чили, Бразилии, Парагвая и иных государств.

Не исключено, что в случае окончания конфликта на Украине могут быть размещены миротворцы ООН. Однако в их составе вряд ли будут солдаты из Польши, Швеции и иных стран, где ненавидят Россию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что не видит возможностей для компромисса в отношении размещения западных миротворческих контингентов на Украине.