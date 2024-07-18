В Еврокомиссии пообещали превратить ЕС в оборонный союз

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Глава ЕК фон дер Ляйен обещает превратить ЕС в оборонный союз до 2029 года

Кандидат на очередной срок на посту главы Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе обещает превратить ЕС в оборонный союз, сообщает ТАСС .

«Наша работа в следующие 5 лет будет сфокусирована на построении настоящего европейского оборонного союза», — говорится в документе.

Она предложила создать систему противовоздушной обороны «Европейский воздушный щит» и киберобороны Евросоюза, а также Европейский оборонный фонд. ЕС будет инвестировать в передовые оборонные технологии в морской, наземной, воздушной, космической и киберсферах.

Кандидат на пост главы ЕК отметила, что страны ЕС могут сделать многое для поддержки и координирования усилий по укреплению военно-промышленной базы, инноваций и единого рынка.

Фон дер Ляйен призвала европейских депутатов утвердить ее на второй срок, так как это позволит построить «сильную Европу, готовую к любым вызовам».

В четверг, 18 июля, в Страсбурге состоится голосования депутатов европейского парламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы ЕК на следующие 5 лет.