В ЕС посчитали неприемлемыми угрозы Зеленского натравить ВСУ на Орбана
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Евросоюз считает неприемлемыми угрозы президента Украины Владимира Зеленского натравить ВСУ на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает ТАСС.
Такую точку зрения высказал представитель Еврокомиссии Олоф Гилл. Он также призвал стороны «успокоиться» и «сбавить тон».
Ранее Зеленский начал открыто угрожать Орбану, обещая «натравить» ВСУ на него, если он будет блокировать получение кредита Евросоюза на 90 млрд евро.
В Венгрии также уверены, что Зеленский шантажирует Будапешт, блокируя поставки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба».
Недавно Орбан подчеркнул, что страна не поддастся на шантаж Украины и не пустит ее в Евросоюз.
