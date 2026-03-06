сегодня в 18:58

В ЕС посчитали неприемлемыми угрозы Зеленского натравить ВСУ на Орбана

Такую точку зрения высказал представитель Еврокомиссии Олоф Гилл. Он также призвал стороны «успокоиться» и «сбавить тон».

Ранее Зеленский начал открыто угрожать Орбану, обещая «натравить» ВСУ на него, если он будет блокировать получение кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

В Венгрии также уверены, что Зеленский шантажирует Будапешт, блокируя поставки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба».

Недавно Орбан подчеркнул, что страна не поддастся на шантаж Украины и не пустит ее в Евросоюз.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.