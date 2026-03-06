Глава Венгрии Орбан: страна не пустит Украину в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что страна не поддастся на шантаж Украины и не пустит ее в Евросоюз, сообщает РИА Новости .

«Мы не будем давать деньги украинцам, которые они успешно вымогают у других стран ЕС, мы не будем платить, и мы не допустим Украину в ЕС», — сказал венгерский лидер в эфире радио Kossuth.

По его словам, вступление Украины в союз уничтожило бы всю Венгрию, не только фермеров, но и всю национальную экономику страны.

Как считает Орбан, Будапешт не должен лицемерно принимать требования Киева, даже если ведется прямой шантаж, если Украина угрожает более серьезными последствиями.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Венгрия и РФ договорились искать варианты поставок энергоресурсов.

