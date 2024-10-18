В ЕС нет единства в поддержке «плана победы» Зелинского

Премьер Польши признался в разных оценках «плана победы» Зеленского в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск признался в разных оценках «плана победы» Владимира Зеленского, представленного в Евросоюзе, пишет РБК .

Туск заявил, что среди лидеров стран Евросоюза нет «полной гармонии в контексте оценки плана победы, который представил Владимир Зеленский»

Единственный тезис, который был принят, это «перспектива членства в НАТО», сказал глава польского правительства на пресс-конференции в Брюсселе.

Зеленский представил свой план в штаб-квартире ЕС в Бельгии. Там он также встретился генсеком НАТО Марком Рютте, где призвал страны заменить «уставших бойцов» ВСУ западными бригадами.