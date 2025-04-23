В Дании заявили, что страна не в состоянии полностью обеспечить себя оружием

Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что Дания никогда не достигнет полного самообеспечения в вооружениях, сообщает РИА Новости .

«Мы должны положиться на наших самых близких друзей», — написал он в соцсети Х.

По его словам, в число этих «близких друзей» Соединенные Штаты больше не входят.

Ранее сообщалось, что Копенгаген выражает поддержку американским интересам в сфере безопасности Гренландии, поэтому датская сторона готова рассматривать предложения США по расширению военного контингента в регион.