Дания готова пойти навстречу США по вопросу Гренландии

Копенгаген выражает поддержку американским интересам в сфере безопасности Гренландии, поэтому датская сторона готова рассматривать предложения США по расширению военного контингента в регионе. Об этом рассказал посол РФ в Дании Владимир Барбин, пишет ТАСС .

Российский представитель прокомментировал медийные сообщения о возможном усилении американского присутствия на острове при новой администрации президента США Дональда Трампа. Он отметил, что, несмотря на принципиальное согласие Дании с позицией США, конкретные переговоры по этому вопросу пока не начались.

При этом между государствами остаются в силе действующие оборонные договоренности касательно Гренландии.

Военное соглашение между США и Данией, заключенное в 1951 году, остается в силе и позволяет американским войскам свободно использовать инфраструктуру Гренландии, включая создание военных объектов. На это обратил внимание Барбин в своем выступлении.

По словам российского дипломата, серьезную обеспокоенность вызывает растущая военная активность в Арктическом регионе. Он отметил, что размещение иностранных военных сил и усиление конфронтационной политики со стороны стран НАТО создают угрозу для стабильности в этом стратегически важном районе.