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Акцию протеста против Киева провели в столице Буркина-Фасо

В столице Буркина-Фасо Уагадугу активисты провели акцию протеста против поддержки Киевом террористов в Африке, пишет газета « Известия ».

Протестующие подожгли украинский флаг, чтобы «завершить разрыв между АЕС и Киевом». Речь идет о государствах Альянса стран Сахеля, куда входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

В начале августа «Группа Вагнера» вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в районе города Тинзаутин. Российские военные понесли потери.

По данным властей Мали террористов готовили украинские инструкторы.