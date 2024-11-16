В бундестаге заявили, что Путин и Трамп могли бы найти решение по Украине

Депутат Бундестага Германии, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус заявил, что избранный президентом США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин после недолгих переговоров могли бы договориться о нейтральности Украины, пишет РИА Новости .

По его словам, президент США не сможет завершить конфликт в одиночку, для этого всему Западу необходимо прекратить поставлять вооружение Киеву.

Он также отметил, что противостояние СССР и США в прошлом.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий заявил, что США — это страна, которая не раз в ходе истории доказывала, что за «миротворческими» лозунгами скрывается желание укрепить свои позиции на мировой арене. По его словам, Трамп — мастер громких заявлений.