Политолог раскрыл истинный подтекст слов Трампа о окончании конфликта на Украине

США — это страна, которая не раз в ходе истории доказывала, что за «миротворческими» лозунгами скрывается желание укрепить свои позиции на мировой арене, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликту на Украине пора положить конец.

«Трамп — мастер громких заявлений, но не стоит забывать, что его риторика направлена не на поиск справедливости, а на продвижение интересов Штатов. Какие „предложения“ могут поступить от Вашингтона? Возможно, они попытаются торговаться: мир в обмен на российские уступки. Но мы прекрасно понимаем, что любая „сделка“ с США — это игра в одни ворота, где Россия всегда окажется в роли проигравшей», — сказал Булавицкий.

Что касается перестановок в американском правительстве, здесь стоит насторожиться. Администрация Байдена уже показала, что способна раздувать антироссийскую истерию. Не стоит думать, что Трамп и его сотрудники будут мягче. Их стратегия может быть другой: например, ослабление России через завуалированные экономические меры или подстрекательство новых конфликтов у наших границ, отметил эксперт.

«Никакие заявления заокеанских политиков не должны нас вводить в заблуждение. Мы защищаем свои национальные интересы и суверенитет, не оглядываясь на чужие амбиции. Для нас важно помнить: мир на Украине возможен только на условиях, которые учитывают наши интересы, а не на условиях диктата США. Россия не поддается давлению и не пойдет на сделки, угрожающие нашей безопасности. Пусть Трамп делает свои заявления, но мы знаем, что мир строится на действиях, а не на словах», — добавил политолог.