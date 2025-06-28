Глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан заявил, что Германия должна обладать доступом к ядерному оружию Великобритании, сообщает РИА Новости .

По его словам, это необходимо для того, чтобы Европа была подготовлена к «сдерживанию». Шпан предложил в том числе в этих целях разместить ядерное оружие в Германии. Однако он считает, что этого недостаточно. По его словам, в перспективе ФРГ должна участвовать в ядерном арсенале Франции и Великобритании.

Альтернативой доступу к ядерному оружию он назвал создание европейского «ядерного зонтика» при лидерстве Германии. Шпан отметил, что тот, кто «не может осуществлять ядерное сдерживание, станет игрушкой мировой политики».

При этом он предположил, что Париж не согласится на идею предоставить ФРГ доступ к ядерному оружию. Потому глава блока ХДС/ХСС считает, что передавать контроль над «ядерной кнопкой» можно между европейскими государствами по случайному принципу.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин денонсировал договор с Швецией об оповещении о ядерных авариях. Этот шаг стал логическим продолжением ужесточения российской позиции в отношении королевства.