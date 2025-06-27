Мишустин денонсировал договор с Швецией об оповещении о ядерных авариях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между СССР и Швецией 1988 года об оперативном оповещении о ядерных авариях и обмене информацией о ядерных объектах.
Этот шаг стал логическим продолжением ужесточения российской позиции в отношении Швеции после ее вступления в НАТО.
Как заявлял ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев, современное шведское руководство, по мнению Москвы, превратило страну в «плацдарм для реализации милитаристских амбиций Альянса», что кардинально изменило условия, при которых изначально заключалось соглашение.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что решение было вынужденной мерой, принятой в ответ на коренное изменение Швецией своего традиционного нейтрального статуса и активное участие в натовских структурах.
Ожидается, что официальная реакция Стокгольма после получения уведомления последует в ближайшие дни.