Мишустин денонсировал договор с Швецией об оповещении о ядерных авариях

сегодня в 23:19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между СССР и Швецией 1988 года об оперативном оповещении о ядерных авариях и обмене информацией о ядерных объектах.

Этот шаг стал логическим продолжением ужесточения российской позиции в отношении Швеции после ее вступления в НАТО.

Как заявлял ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев, современное шведское руководство, по мнению Москвы, превратило страну в «плацдарм для реализации милитаристских амбиций Альянса», что кардинально изменило условия, при которых изначально заключалось соглашение.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что решение было вынужденной мерой, принятой в ответ на коренное изменение Швецией своего традиционного нейтрального статуса и активное участие в натовских структурах.

Ожидается, что официальная реакция Стокгольма после получения уведомления последует в ближайшие дни.