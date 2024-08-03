В Будапеште указали на организатора остановки транзита нефти

сегодня в 22:22

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал Евросоюз виновником остановки поставок российской нефти через Украину, пишет RT .

«Переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идёт о процессе, координированном из Брюсселя», — сказал глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии.

Словакия и Венгрия остались без поставок нефти из-за введенных Киевом санкций.

Обе страны анонсировали ответные меры.