Венгрия не одобрит 6,5 млрд евро на оружие для ВСУ, пока есть тема транзита

Венгрия не одобрит выделение странам Евросоюза 6,5 млрд евро из так называемого фонда мира на закупку вооружения для Украины, пока не будет решен вопрос с транзитом российской нефти, сообщает РИА Новости.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что пока вопрос транзита нефти ЛУКОЙЛа не будет решен, выплат не последует.

«Как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить миллиарды, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Венгрии грозит топливно-энергетический кризис после того, как произошла остановка транзита нефти ЛУКОЙЛа через Украину.