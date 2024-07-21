Politico: в Венгрии может произойти топливный кризис после остановки транзита нефти

Венгрии грозит топливно-энергетический кризис после того, как произошла остановка транзита нефти ЛУКОЙЛа через Украину. Об этом рассказали в издании Politico, сообщает РБК.

По словам эксперта по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илоны Гизиньска, жители в ближайшие недели могут увидеть заоблачную стоимость энергоносителей. Помимо этого, может произойти дефицит электроэнергии, если Будапешт не примет меры и не найдет решение.

«Украинские меры могут создать тяжелую ситуацию», — предупредила она.

Простой в поставках также грозит тем, что нефтеперерабатывающие заводы начнут использовать запасы, которых хватит на 90 дней. Венгрия будет искать способ дипломатического урегулирования проблемы.

О блокировке Украиной поставок нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию также говорил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.