В Будапеште расклеили плакаты о том, что венгры не хотят вступления Украины в ЕС Политика сегодня в 18:39 Фото - © Сергей Афанасьев / Фотобанк Лори

На разных улицах Будапешта расклеили плакаты о том, что венгры не хотят вступления Украины в Евросоюз. Это произошло после того, как в середине июня в государстве закончился опрос, в результате которого 2,168 млн участников из 2,278 млн высказались против евроинтеграции Киева, сообщает РИА Новости.

На одном из плакатов президент Украины Владимир Зеленский изображен с главой венгерской оппозиции Петером Мадьяром. Двое политиков держат флаги Украины. Плакаты спровоцировали волну негодования на Украине. Однако власти Венгрии подчеркнули, что непричастны к их расклейке. Изображения подготавливало Движение национального сопротивления. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Зеленский пытается заставить Будапешт перестать покупать энергоносители у России. Политик считает это планом президента Украины.