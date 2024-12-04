В Британии заявили о быстром разгроме своей армии в случае полномасштабной войны

сегодня в 22:35

Министр Карнс: в случае войны армия Британии будет уничтожена за полгода-год

Министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс заявил, что в случае полномасштабной войны британская армия будет быстро разгромлена, сообщает «Лента.ру» .

Его словам приводит американское издание Politico.

Министр подчеркнул, что при масштабном вооруженном конфликте, подобном российско-украинскому, британская армия, учитывая текущие показатели потерь, будет разбита в составе более широкой коалиции из представителей разных стран в течение полугода или года.

Карнс добавил, что Соединенное Королевство должно быть готово оперативно мобилизовать своих резервистов, чтобы обеспечить необходимое количество военнослужащих для участия в боевых действиях.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что Великобритания не планирует отправлять военнослужащих на Украину.