Sky News: Британия не планирует отправлять военных на Украину

Великобритания не планирует отправлять военнослужащих на Украину, заявили в канцелярии британского премьера Кира Стармера, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«Таких планов нет», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Британия поставила Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера.

ракеты были переданы Киеву до недавнего решения Соединенных Штатов и Великобритании разрешить ВСУ запускать ракеты большой дальности по целям на территории РФ.