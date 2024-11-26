сегодня в 04:12

Bloomberg: Британия несколько недель назад поставила Киеву ракеты Storm Shadow

Британия поставила Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

При этом про поставки публично не сообщалось.

Отмечается, что ракеты были переданы Киеву до недавнего решения Соединенных Штатов и Великобритании разрешить ВСУ запускать ракеты большой дальности по целям на территории РФ.

В статье говорится, что ничего не сообщается о том, когда именно прибыли ракеты из-за необходимости обеспечения оперативной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS

и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.