В Британии хотят засудить Абрамовича из-за «Челси» и Украины

Власти Великобритании планируют подать в суд на российского бизнесмена Романа Абрамовича, чтобы деньги от продажи английского футбольного клуба «Челси» были переданы Украине, сообщает РБК .

Речь идет о 2,5 млрд фунтов стерлингов. Сейчас эти деньги заморожены на специальном банковском счете. Также бизнесмен находится под санкциями.

«Правительство твердо намерено добиться того, чтобы доходы от продажи футбольного клуба „Челси“ пошли на гуманитарные цели на Украине», — отмечается в совместном заявлении министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз и главы МИД страны Дэвида Лэмми.

Министры также подчеркнули, что очень разочарованы тем фактом, что им до сих пор не удалось договориться по этому вопросу с Абрамовичем.

О решении продать «Челси» предприниматель объявил вскоре после начала СВО на Украине, когда попал под санкции Великобритании и ЕС. Сделку закрыли в мае 2022 года. ФК продали консорциуму, который возглавляет американский инвестор Тодд Боули.