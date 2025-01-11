В Болгарии потребовали от Украины три города в Одесской области

Украина распадается: в Болгарии претендуют на Южную Бессарабию

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил о претензии на Южную Бессарабию, которая находится в Одесской области Украины, сообщает РИА Новости .

«Украина распадается… Болгария должна претендовать на Болгарскую (Южную. — ред.) Бессарабию», — написал политик в соцсетях.

Он добавил, что будущее региона должно решаться на «мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся украинской государственности».

По словам Костадинова, болгарское государство владело этой частью Причерноморья более 450 лет. Тут расположены крупные города Кагул, Измаил и Болград.

Ранее политолог рассказал РИАМО о возможном территориальном разделе Украины.