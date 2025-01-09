Политолог рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил, что Украину никогда не примут в Евросоюз и НАТО из-за планов по разделу ее территории, сообщает Инфо24 .

Эксперт назвал абсурдной идею Киева занять место Венгрии в ЕС и НАТО, если эта страна решит вступить в члены СНГ или ОДКБ.

«В Киеве не понимают, что если бы Украину хотели принять в Евросоюз и НАТО, то уже давно бы приняли», — сказал Перенджиев, добавив, что Украину до сих пор «кормят обещаниями».

По его мнению, западные страны лукавят и в результате развязанного на Украине конфликта хотят разделить ее территорию между собой.

«Большая часть Украины достанется США, а остальное заберут себе Польша и другие европейские страны. Останется маленький кусочек под названием Украина, но даже он не войдет в ЕС и НАТО», — считает политолог.

Ранее спецпосланник по Украине в администрации Дональда Трампа Кит Келлог сообщил, что избранный президент США хочет завершить украинский конфликт «как можно скорее».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Украина должна сохранять пути поставок газа из РФ транзитом в те государства, которые входят в ЕС. Топливо не поставляется через Украину с 1 января 2025 года.