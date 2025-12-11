В Белом доме рассказали о реакции Трампа на позиции Киева и Москвы
Белый дом: Трамп разочарован обеими сторонами украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп осведомлен о последнем ответе украинской стороны на американский мирный план по урегулированию конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на регулярном брифинге, подчеркнув, что Трамп «активно работает» над этой темой, сообщает ТАСС.
Левитт также передала растущее разочарование американского лидера процессом реализации мирного плана.
«Президент крайне разочарован обеими сторонами этого конфликта и устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий», — сказала она журналистам.
Ранее Трамп выражал недовольство в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, не ознакомился с мирным предложением США.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.