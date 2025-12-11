В Белом доме рассказали о реакции Трампа на позиции Киева и Москвы

Президент США Дональд Трамп осведомлен о последнем ответе украинской стороны на американский мирный план по урегулированию конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на регулярном брифинге, подчеркнув, что Трамп «активно работает» над этой темой, сообщает ТАСС .

Левитт также передала растущее разочарование американского лидера процессом реализации мирного плана.

«Президент крайне разочарован обеими сторонами этого конфликта и устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий», — сказала она журналистам.

Ранее Трамп выражал недовольство в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, не ознакомился с мирным предложением США.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.