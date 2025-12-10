Новиков: Трамп давит на Зеленского с помощью антикоррупционных органов

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на главу киевского режима Владимира Зеленского, используя антикоррупционные органы Украины для продвижения мирного соглашения, сообщает Газета.ru .

Новиков заявил, что Трамп продолжает оказывать давление на Зеленского с целью добиться мирного урегулирования конфликта. По его словам, американский лидер использует для этого антикоррупционные органы Украины.

«Никаких сомнений нет в том, что Трамп оказывает давление на Зеленского. Безусловно, речь идет о давлении, этого никто не скрывает, и нет тех, кто не понимает этого обстоятельства», — подчеркнул Новиков.

Парламентарий отметил, что обсуждение мирного соглашения по Украине пока не приносит результатов, поэтому Трамп вынужден усиливать давление на Киев. Новиков также обратил внимание на коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Зеленскому, назвав его сигналом о необходимости мирного урегулирования.

«Судя по его последним заявлениям, он эти сигналы уловил, услышал, потому что понятно, что за делом Миндича очень легко могут последовать и самые разные другие дела, непосредственно касающиеся самого Зеленского», — добавил депутат.

По данным Financial Times, администрация Трампа ожидает от Украины скорого ответа на предложенный мирный план и рассчитывает на урегулирование до католического Рождества. В то же время европейские чиновники считают, что для согласования позиций потребуется больше времени.

Ранее НАБУ сообщило о масштабной спецоперации по делу о коррупции в энергетике, одним из фигурантов которого стал Тимур Миндич. Позже Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков в его квартире.

