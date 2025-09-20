В Белом доме прозвучали сомнения в способности Украины продолжать конфликт

Трамп заявил, что не осуждает украинцев за усталость от войны
Политика

Президент США Дональд Трамп впервые публично признал, что не осуждает украинцев за усталость от затяжного конфликта и нежелание его продолжения.

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, американский лидер заявил: «Я их не осуждаю. Эта война не должна была начинаться — ее бы не было, если бы президентом был я».

Ранее Трамп неоднократно критиковал масштабы военной помощи Украине и призывал европейских союзников увеличить свое участие.

В Киеве пока не прокомментировали слова Трампа, однако ранее украинские власти категорически отвергали любые варианты потери территорий.

