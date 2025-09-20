В Белом доме прозвучали сомнения в способности Украины продолжать конфликт
Трамп заявил, что не осуждает украинцев за усталость от войны
Президент США Дональд Трамп впервые публично признал, что не осуждает украинцев за усталость от затяжного конфликта и нежелание его продолжения.
Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, американский лидер заявил: «Я их не осуждаю. Эта война не должна была начинаться — ее бы не было, если бы президентом был я».
Ранее Трамп неоднократно критиковал масштабы военной помощи Украине и призывал европейских союзников увеличить свое участие.
В Киеве пока не прокомментировали слова Трампа, однако ранее украинские власти категорически отвергали любые варианты потери территорий.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.