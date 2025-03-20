В Белом доме обвинили Байдена в американском яичном кризисе

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Белый дом: администрация Байдена убила почти 8 миллионов куриц

Администрация экс-президента США Джо Байдена перед своей отставкой уничтожила почти 8 миллионов куриц, вызвав кризис поставок яиц на рынок страны, завила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Администрация Байдена убила почти 8 миллионов куриц перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», — написала представитель Белого дома в социальной сети Х.

Она добавила, что профильные ведомства занимаются устранением проблемы.

Ранее в США инициировали расследование причин, по которым рынок страны столкнулся с дефицитом и резким ростом цена на яйца.

Среди причин «яичного кризиса» называют, в том числе, возможный сговор производителей этого продукта.