В США расследуют резкое подорожание яиц

Минюст США инициировал предварительное антимонопольное расследование из-за резкого увеличения стоимости яиц в магазинах государства. Цены на продукт в январе увеличились на 13,8%, хотя уже дорожали в декабре на 8,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Bloomberg.

Руководитель Минюста США Брук Коллинс допустила, что Соединенные Штаты могут временно начать импортировать яйца из других стран. В отчете ведомства говорилось, что в Соединенных Штатах из-за птичьего гриппа в январе примерно 18,8 млн коммерческих несушек заболели.

Во время расследования сотрудники Минюста США выяснят, причастны ли к росту цен коммерческие компании, в том числе, Cal-Maine Foods Inc. и Rose Acre Farms Inc. Будет проверяться, не сговорились ли они, чтобы повысить стоимость товаров.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая в размере 25%. Глава МИД Канады Мелани Жоли сказала, что жителей США ожидает рост стоимости топлива, продуктов и жилья в связи с введением импортных пошлин на товары из Канады.